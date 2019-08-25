Galatasaray Konyaspor maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takım ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor’a 2-0 yenilirken, Konyaspor ise evinde Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. Galatasaray’da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçında takımının başındaki yerini aldı. Mücadele ile ilgili tüm detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de olacak.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonuna şok Yukatel Denizlispor mağlubiyeti ile başlayan son şampiyon Galatasaray, Konyaspor'u konuk ediyor. 21.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Ali Sami Yen Türk Telekom Stadı'ndaki maçta seyircisiyle buluşan olan sarı-kırmızılılar, saha ve seyirci avantajını kullanarak hem rakibini yenmeyi, hem de yeni bir galibiyet serisine başlamayı hedefliyor. Sezona sahasında oynadığı MKE Ankaragücü beraberliği ile başlayan Konyaspor ise Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek yeni sezondaki ilk galibiyetini almayı istiyor.

GALATASARAY: 0 - 0 :KONYASPOR

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Nagatomo, Luyindama, Donk, Nzonzi, Seri, Feghouli, Emre Mor, Babel, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun, Jonsson, Ömer Ali, Jevtovic, Milosevic, Daci, Bajic

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman