Galatasaray - Konyaspor / Canlı yayın

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u ağırlıyor. Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u mağlup etmesinin ardından sarı kırmızılılar, bu maçta yara almadan zirvede Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının açılmasını istemiyor.

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Trendyol Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Galatasaray, Rams Park'ta Tümosan Konyaspor ile karşılaşıyor.

Galatasaray - Konyaspor

Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak

İlk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Ndombele, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem, Halil

Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Marlos, Oliviera

Sarı-kırmızılarda 7 eksik

Galatasaray'da Konyaspor karşılaşması öncesinde 7 eksik oyuncu bulunuyor. Göğüs kasında kopma meydana gelen Sergio Oliveira, adale sakatlığı devam eden Davinson Sanchez, kart cezalıları Lucas Torreira ve Sacha Boey, Afrika Kupası için milli takımlara giden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Mauro Icardi forma giyemeyecek

Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Konyaspor karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında yüzüne aldığı darbe sonrasında yüz kemiklerinde kırık oluşan Icardi'nin Konyaspor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Icardi'nin sakatlığı sebebiyle Konyaspor karşısında en ileri uçta şans vereceği isim de merak konusu.

Okan Buruk ile Hakan Keleş 5. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda Buruk, Galatasaray ile Çaykur Rizespor'u, Keleş ise Giresunspor ve Sivasspor'u çalıştırıyordu. Söz konusu maçlarda iki teknik direktör de 1'er galibiyet alırken, 2 müsabakada da berabere sona erdi.

Ali Şansalan düdük çalacak

Galatasaray - Konyaspor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.