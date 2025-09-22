Galatasaray - Konyaspor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 5-1'lik ağır yenilginin ardından moral bulmak isteyen sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde hata yapmadan sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada avantajı eline almak isteyen Okan Buruk'un öğrencileri, 3 puanla birlikte zirve yarışındaki farkı 6'ya çıkarmanın planlarını yapıyor.

Galatasaray 1 - 0 Konyaspor

23'GOL! Yunus Akgün, topu ağlara gönderdi. Savunmadan atılan uzun top Barış Alper'e geldi. Sol kanatta boş pozisyonda hareketlenen Barış'ın vuruşu kaleciden döndü. Seken topta Yunus Akgün, önce rakibinden sıyrıldı ardından topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

22'Konyaspor tehlikeli geldi. Sol taraftan içeriye çevrilen topa arka direkte Muleka hamle yaptı. Top üstten auta gitti.

20'İlk 20 dakikada iki takımda net bir gol fırsatı yakalayamadı.

12'Jakobs'un ortasında Icardi kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

6'Kullanılan kornerde savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

6'Konyaspor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1'İlk düdük çaldı ve maça Konyaspor başladı.

Galatasaray - Konyaspor ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Singo, Sallai, Torreira, İlkay, Barış, Sane, Yunus, Icardi

Tümosan Konyaspor: Deniz, Yhoan, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih, Ndao, Bardhi, Muleka, Umut

SARI-KIRMIZILILARDA TEK HEDEF GALİBİYET

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi ilk maçında Frankfurt karşısında 5-1 kaybeden Galatasaray, ligde moral depolamak istiyor. Güçlü rakibine karşı kazanarak tekrar çıkış yakalamayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı haftada puan farkını 6'ya çıkartmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmada Victor Osimhen'in oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor.

GALATASARAY İLE KONYASPOR ARASINDA 49. RANDEVU

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 48 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 35 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 5 defa rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 92 golüne, Konyaspor 32 golle karşılık verdi. Galatasaray ile Konyaspor, geçtiğimiz sezon 2'si Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere 4 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 3 kez kazanırken, 1 müsabaka da berabere sona erdi.

İKİ TAKIMIN REKABETİNDEN NOTLAR

İki takım arasındaki rekabette en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızılılar, 16 Eylül 2007 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadeleyi 6-0 kazandı. 5 Ocak 2021 tarihinde Konya'da Konyaspor'un 4-3 galibiyetiyle sona eren maç ise rekabetteki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

CİMBOM, SÜPER LİG'DE 13 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de en son geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybetti. Sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı müsabakaları kazanırken, ligdeki 13 müsabakadan galip ayrıldı. Cimbom, Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz hafta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.