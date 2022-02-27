Galatasaray konuk ettiği Rizespor'u 4-2 mağlup etti

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Patrick Van Aanholt (2), Babel (P) ve Gomis atarken konuk takımın sayılarını Gedson ile Boyd kaydetti. Aslan, Gomis ile bir penaltıdan da yararlanamadı. Bu sonucun ardından puanını 35 yaparak 12. sıraya yükselen Galatasaray, 28. haftada Konyaspor deplasmanına gidecek. 23 puanla 19. sırada kalan Rizespor ise Giresunspor'u ağırlayacak.

Abone ol

8. dakikada Rizespor, Gedson Fernandes'in golü ile öne geçti! Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Gedson Fernandes'in doğrudan kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak Inaki Pena'nın üzerinden ağlarla buluştu.

40. dakikada Galatasaray, Patrick Van Aanholt'nun golü ile eşitliği yakaladı! Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Patrick Van Aanholt arasında gerçekleşen üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Patrick Van Aanholt'un ceza sahası dışında sol çaprazdan sağ ayak içiyle uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Tarık Çetin'in solundan ağlarla buluştu.

49. dakikada Rizespor, Tyler Boyd'un golü ile maçta tekrar öne geçti! Joel Pohjanpalo'nun kafayla indirdiği topu önünde bulan Tyler Boyd'un sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak sol üst köşeden ağlarla buluştu.

64. dakikada Galatasaray'da Bafetimbi Gomis penaltıyı kaçırdı! Tarık Çetin'in Bafetimbi Gomis'e ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Bafetimbi Gomis'in yaptığı vuruşta Tarık Çetin sol köşeden topu kurtarmayı başardı.

70. dakikada Galatasaray, Ryan Babel'in penaltı golü ile maçta tekrar eşitliği yakaladı! Tarık Çetin'in Kerem Aktürkoğlu'na ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Ryan Babel yaptığı vuruşla kaleci Tarık Çetin ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

87. dakikada Galatasaray, Patrick Van Aanholt'un golü ile öne geçti! Hızlı gelişen atakta Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Patrick Van Aanholt arasında gerçekleşen üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Patrick Van Aanholt altıpas önünde karşı karşıya pozisyonda sağ ayak dışıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Tarık Çetin'in solundan ağlarla buluşturmayı başardı.

90+3. dakikada Rizespor 10 kişi kaldı! Fabricio Baiano itirazları nedeniyle hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kart oyuncunun maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan Fabricio Baiano oyun dışına gönderildi.

90+8. dakikada Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in golü ile maçta farkı ikiye çıkardı! Orta sahada Ryan Babel'in defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Bafetimbi Gomis hızla ilerleyerek ceza alanına girdi ve Tarık Çetin'i ekarte ederek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.