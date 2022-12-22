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Galatasaray Keçiörengücü (CANLI YAYIN)

Galatasaray Keçiörengücü (CANLI YAYIN)

Galatasaray, Dünya Kupası arasının ardından sahne alıyor. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler belli olurken Galatasaray Keçiörengücü maçı ile ilgili bilgiler araştırılmaya devam ediliyor. Peki Galatasaray Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar ve Galatasaray Keçiörengücü maçının canlı skor takibi haberimizde...

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GALATASARAY 0-0 KEÇİÖRENGÜCÜ
(MAÇTA İLK YARI)

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Léo Dubois, Emin, Nelsson, Aanholt, Torreira, Berkan, Rashica, Mata, Barış, Seferović

KEÇİÖRENGÜCÜ: Boran, Erhan, Haşim, Batuhan, Muharrem, Mikail, Bekir, Abdullah, Camara, Olawoyin, Ali

Galatasaray Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Bu akşam Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak Galatasaray-Keçiörengücü maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak. Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Buraya nasıl geldiler?
Galatasaray, Türkiye Kupası’na 3. Eleme Turu’ndan katıldı. Sarı-Kırmızılılar, Kastamonuspor’u 7-0’lık skorla geçerken, 4. turda da Ofspor’u 2-1’lik skorla eledi ve 5. tura yükseldi. Keçiörengücü de kupa serüvenine 3. turdan başladı. Ankara ekibi, 3. turda Diyarbekirspor’u 4-1, 4. turda da Bulvarspor’u 4-2’lik skorla mağlup ederek 5. tura çıktı.

Galatasaray kampa girdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam yapılan antrenmanla tamamlayan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

İki oyuncunun tedavisi sürüyor
Sakat oyuncuların birer birer iyileşmesiyletoparlanan Galatasaray'da, iki ismin tedavisi sürüyor. Yunus ve Icardi, Florya'da bir sağlık kontrolünden daha geçti. Her iki yıldızın da beklenenden daha önce takıma katılacağı belirtiliyor.

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