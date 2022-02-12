Galatasaray-Kayserispor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Çıkış arayan Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kayserispor'la karşı karşıya geliyor.Abone ol
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.
Galatasaray Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Sarper Barış Saka'nın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
GALATASARAY 0-0 KAYSERİSPOR!
11' Kayserispor'da sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.
10' Sol kanattan topu alan Kerem ceza yayı üzerindeki Sofiane Feghouli'ye verdi, onun karşı karşıya vuruşunda kaleci Bilal gole izin vermedi.
9' Marcao sol kanattan hareketlenen Kerem'i düşündü ancak top hızlı, taç.
8' Sağ kanattan topu alan Babel arka direğe doğru ortaladı ancak o bölgede Gomis iyi vuramadı, aut.
4' Sağ kanattan Babel çizgiye inip ortayı yaptı, Gomis içerde kafayı vurdu ancak top auta gitti.
2' Sağ kanattan topu alan Boey içeriye ortasını yaptı ancak savunma araya girdi.
1' Maç başladı.
İLK 11'LER!
GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Gomis
KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Attamah, İbrahim, Cardoso, Emrah, Bertolacci, Mustafa
STAT: Nef
HAKEM: Sarper Barış Saka
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1