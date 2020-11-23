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Galatasaray Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray - Kayserispor maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında çok sayıda futbolcusundan yararlanamayacak olan Galatasaray, yeni teknik direktörü Samet Aybaba yönetiminde ilk maçına çıkacak Kayserispor'u ağırlıyor. Ligde son 3 maçını kazanarak büyük bir çıkışa geçen Cimbom'da tek hedef seriyi 4 maça çıkarmak. Peki; Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek ve zorlu mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 16 puanla 3. sırada bulunuyor. Kayserispor ise ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucunda 6 puanla 18. sırada...

Galatasaray - Kayserispor

Stat: Türk Telekom
Hakem: Turgut Doman
Saat: 19.30
Yayın: beIN Sports 1

Galatasaray: Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Mbaye Diagne

Kayserispor: Silviu Lung, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Dimitrios Kolovetsios, Yasir Subaşı, Joseph Attamah, Gustavo Campanharo, Aaron Lennon, Manuel Fernandes, Muğdat Çelik, Denis Alibec

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