Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de Galatasaray, 20. hafta maçında ligin son sırasına demir atan Kayserispor'u konuk ediyor. Fatih Terim'in öğrencileri sahasında taraftarının desteği ile rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Kayserispor ise deplasmanda sürpriz peşinde. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Galatasaray, Süper Lig'in 20. hafta maçında HK Kayserispor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek ve karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 33 puanla 19. haftayı 6. sırada tamamladı. Hes Kablo Kayserispor ise 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi sonucunda 11 puan topladı ve 19. haftayı son sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabakayı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanmıştı.

Galatasaray - Kayserispor

Stat: Türk Telekom Stadyumu

Hakem: Zorbay Küçük

Saat: 19:00

Yayın: beIN SPORTS HD 1

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Feghouli, Belhanda, Adem Büyük

Kayserispor: İsmail, Emre, Diego Angelo, Miguel Lopes, Rienstra, Uzodimma, Campanharo, Pedro Henrique, Djedje, Situm, Mesanovic