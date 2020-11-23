Galatasaray Kayserispor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında çok sayıda futbolcusundan yararlanamayan olan Galatasaray, yeni teknik direktörü Samet Aybaba yönetiminde ilk maçına çıkan Kayserispor'u ağırlıyor. Ligde son 3 maçını kazanarak büyük bir çıkışa geçen Cimbom'da tek hedef seriyi 4 maça çıkarmak. Detaylar ve maçın skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda 19.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetiyor ve zorlu mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Ligde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 16 puanla 3. sırada bulunuyor. Kayserispor ise ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucunda 6 puanla 18. sırada...

Galatasaray: 0 - 0 :Kayserispor (İlk yarı oynanıyor)

16' Zoran Kvrzic'den seken topu önünde bulan Emre Akbaba'nın ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Zoran Kvrzic'e çarparak kornere gidiyor.

11' Martin Linnes'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Sofiane Feghouli'nin penaltı noktası gerisinden gelişine yaptığı vuruşta Silviu Lung topa hakim olmayı başarıyor.

10' Galatasaray gole yaklaşıyor. Ryan Donk'un defansın arkasına gönderdiği pasla ceza alanında topla buluşan Emre Akbaba'nın, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Silviu Lung pozisyonu önlemeyi başarıyor.

7' Sofiane Feghouli'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

6' Aaron Lennon'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Gustavo Campanharo'nun sağ çaprazdan yaptığı etkili vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden az farkla auta gidiyor.

4' Martin Linnes'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Sofiane Feghouli'nin penaltı noktası gerisinden yaptığı röveşata vuruşta Silviu Lung topa hakim olmayı başarıyor.

Stat: Türk Telekom

Hakem: Turgut Doman

Saat: 19.30

Yayın: beIN Sports 1

Galatasaray: Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Mbaye Diagne

Kayserispor: Silviu Lung, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Dimitrios Kolovetsios, Yasir Subaşı, Joseph Attamah, Gustavo Campanharo, Aaron Lennon, Manuel Fernandes, Muğdat Çelik, Denis Alibec