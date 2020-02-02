Galatasaray Kayserispor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de Galatasaray, 20. hafta maçında ligin son sırasına demir atan Kayserispor'u konuk ediyor. Fatih Terim'in öğrencileri sahasında taraftarının desteği ile rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Kayserispor ise deplasmanda sürpriz peşinde. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Galatasaray, Süper Lig'in 20. hafta maçında HK Kayserispor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor ve karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 33 puanla 19. haftayı 6. sırada tamamladı. Hes Kablo Kayserispor ise 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi sonucunda 11 puan topladı ve 19. haftayı son sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabakayı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanmıştı.

Galatasaray: 1 - 0 :Kayserispor (İlk yarı oynanıyor)

5' GOOOLL!! Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Mariano Filho, ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topa hareketlenen Adem Büyük, altıpas içinde vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Galatasaray, Adem Büyük'ün golüyle skoru 1-0'a taşıyor.

Stat: Türk Telekom Stadyumu

Hakem: Zorbay Küçük

Saat: 19:00

Yayın: beIN SPORTS HD 1

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Feghouli, Belhanda, Adem Büyük

Kayserispor: İsmail, Emre, Diego Angelo, Miguel Lopes, Rienstra, Uzodimma, Campanharo, Pedro Henrique, Djedje, Situm, Mesanovic