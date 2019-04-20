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Galatasaray-Kayserispor maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray-Kayserispor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de 29. hafta maçında zirve mücadelesi veren Galatasaray evinde Kayserispor ile karşılaşıyor.

Süper Ligde lider Medipol Başakşehir'in hemen arkasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan ilk maçı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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işte ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagamoto, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Diagne

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Biyik, Levent, Kucher, Sapunaru, Hasan Hüseyin, Deniz, Chery, Umut, Kravets

Luyındama ve Onyekuru cezalı

Galatasaray'da kart cezalıları Christian Luyindama ve Henry Onyekuru, müsabakada görev yapamayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Luyindama ile Fenerbahçe derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Onyekuru, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının kadrosunda bulunmayacak.

Sarı kart cezası biten Marcao ise bugünkü müsabakada takımdaki yerini alabilecek. Fenerbahçe derbisinde yaşadıkları sakatlık sonrası hafta boyunca antrenmanlara katılmayan Sofiane Feghouli ile Semih Kaya'nın tedavilerine devam ediliyor.

3 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da İstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Martin Linnes ve Emre Taşdemir bugünkü maçta sarı kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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