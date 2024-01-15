Galatasaray - Kayserispor / Canlı yayın

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor.

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Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Galatasaray sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönen ve şampiyonluk yolunda yaralanan Cim Bom, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Kayseri karşısında hata yapmak istemiyor.

Galatasaray - Kayserispor

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray - Kayserispor 11'leri:

Galatasaray: Muslera; Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış; Torreira, Ndombele; Tete, Mertens, Zaha; Halil

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Attamah, Hasan Ali, Ackah, Mehmet Eray, Karimi, Ramazan Civelek, Morte, Bahoken.

Kayserispor ile 56. randevu

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 55 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Aslan, 33 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup etti. 17 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Galatasaray’ın 120 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verdi.

Hesap zamanı

Sarı-Kırmızılılar, ligin ilk yarısında sadece Fenerbahçe, Hatayspor, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında puan kaybı yaşamıştı. Cim Bom, ligin ikinci yarısında ise hesap kapatmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Galatasaray, bugün ilk olarak Kayseri ile oynayacak. Aslan’da tek hedef zafer olacak.

Evinde 26 maçtır kaybetmiyor

Aslan, Süper Lig’de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenildi. Sarı-Kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 26 lig karşılaşmasında 24 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Kerem yerine Tete sahada

Cim Bom’da Kerem Aktürkoğlu, cezası sebebiyle Kayserispor karşılaşmasında formasından uzak kalacak. Sarı-Kırmızılılar’da Kerem’in yerine ise kimin oynayacağı merak konusuydu. Gelen haberlere göre Tete, uzun bir aradan sonra ilk 11’e dönecek.