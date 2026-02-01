BIST 13.838
Galatasaray - Kayserispor / Canlı anlatım

Galatasaray - Kayserispor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Galatasaray sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırlıyor. Okan Buruk'un öğrencileri bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. 

Galatasaray 2 - 0 Kayserispor

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı 2-0 sona erdi.

45'Uğurcan Çakır'ın pası kısa düştü. Onugkha'nın vuruşu üstten auta gitti.

41'Lemina'nın rövaşatasını direk dibinden Bilal kornere çeldi.

30'Galatasaray 2-0'ın ardından da baskısını sürdürüyor.

26'GOL! Osimhen, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 2-0 öne geçirdi.

25'Osimhen ceza sahasında yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. Savunmaya baskı yapan Osimhen, Denswil'den topu kaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen, Bilal'in darbesiyle yerde kaldı ve Galatasaray penaltı kazandı.

18'Sol kanattan çizgiye inen Eren topu ceza sahasındaki Osimhen'e çevirdi. Osimhen'in sol ayağıyla uzak direk dibine yaptığı tek vuruş az farkla auta gitti.

13'Sallai'nin sağ kanattan ortasına arka direkte iyi yükselen Eren kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.

7'GOL! Opoku topu kendi ağlarına gönderdi. Sağ kanattan Yunus Akgün'ün yaptığı ortaya Opoku ters bir dokunuş yaptı ve topu kendi ağlarına gönderdi. Galatasaray 1-0 öne geçti.

7'Furkan Soyalp'in ceza sahası dışından vuruşu Uğurcan Çakır'da kaldı.

5'Galatasaray mücadeleye önde baskıyla başladı. Kayserispor ise hızlı ataklarla tehlikeli olmak istiyor.

2'Sağ kanattan Sallai'nin ortasına arka direkte Lang kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Galatasaray - Kayserispor ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Sallai, Sara, Yunus, Eren, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Lang, Lemina.

Zecorner Kayserispor: Bilal, Carole, Semih, Denswil, Opoku, Bennasser, Furkan, Benes, Ramazan, Cardoso, Onugkha

Ligde en golcü Icardi

Galatasaray’ın lig maçlarında en çok gol atan oyuncusu Mauro Icardi... Arjantinli star bu sezon ligde 9 gol atarken, Osimhen 7, Sane 6, Barış 5, Sara 4, Eren ve Yunus Akgün 3’er, İlkay 2, Torreira, Sanchez ve Sallai de 1’er gol kaydetti. 1 golü de Karagümrük maçında Fatih Kurucuk kendi kalesine atmıştı.

7 haftadır yenebilen yok

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon en son 12. haftada deplasmanda Kocaelispor’a 1-0 yenildi. Aslan ligde daha sonra oynadığı 7 mücadelede 5 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.

İç saha serisi devam ediyor

RAMS Park’ta son olarak 2023- 2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar, bu maçtan sonra ligde çıktığı 38 karşılaşmada kaybetmedi. Aslan bu süreçte 22 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

