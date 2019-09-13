Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray, Süper Lig’de 4. haftanın açılış maçında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Galatasaray’da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş ile futbolcular Seri, Emre Mor ve Andone karşılaşmada görev yapamayacak. Aslan’ın dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao, ilk kez bir resmi maçta Galatasaray forması giyecek. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm detaylar anbean İnternethaber'de olacak.

Galatasaray, Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 4 puanı bulunuyor. Yaptığı 3 maçın birinde berabere kalıp ikisini kaybeden Kasımpaşa ise 1 puana sahip.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, karşılaşma öncesinde cezalı durumda bulunuyor. Kasımpaşa maçında Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Jean Michael Seri ile Emre Mor, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Florin Andone de İngiltere'de forma giydiği Brighton'un Southampton ile oynadığı mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası almıştı. 3 maçlık cezasının 2'sini Galatasaray'a transfer olmadan çeken Andone, Kasımpaşa karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

Gözler onlarda: Falcao - Quaresma

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Radamel Falcao, takımdaki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. Teknik heyetin görev vermesi durumunda yıldız futbolcu ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giyecek. Kasımpaşa'nın yeni yıldızı Quaresma da hünerlerini bu kez lacivert beyazlı formayla sergilemek için sahaya çıkacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 20:30

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luytindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Belhanda, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Khalili, Aytaç, Hajradinovic, Thiam, Quaresma, Mustafa Pektemek