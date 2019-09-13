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Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Süper Lig’de 4. haftanın açılış maçında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Aslan’ın dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao, ilk kez bir resmi maçta Galatasaray forması giyiyor. Mücadele ile ilgili tüm detaylar anbean İnternethaber'de olacak.

Galatasaray, Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda 20.30'da başlayan müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 4 puanı bulunuyor. Yaptığı 3 maçın birinde berabere kalıp ikisini kaybeden Kasımpaşa ise 1 puana sahip.

GALATASARAY: 0 - 0 :KASIMPAŞA

STAT: Türk Telekom
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 20:30
YAYIN: beIN SPORTS HD 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

KASIMPAŞA: Fatih, Youssef, Veysel, Khalili, Seifeldin, Hajradinovic, İlhan, Aytaç, Quaresma, Popov, Baba

Galatasaray'da eksik çok

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, karşılaşma öncesinde cezalı durumda bulunuyor. Kasımpaşa maçında Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alıyor.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Jean Michael Seri ile Emre Mor, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Florin Andone de İngiltere'de forma giydiği Brighton'un Southampton ile oynadığı mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası almıştı. 3 maçlık cezasının 2'sini Galatasaray'a transfer olmadan çeken Andone, Kasımpaşa karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

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