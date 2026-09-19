Galatasaray karşısında şov yaptı! Salah derbiye damga vurdu

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Trabzonspor'un yıldız ismi Muhammed Salah, Galatasaray ile oynanan dev maça damga vurdu.

2 GOL VE 1 ASİST

Mısırlı yıldız, Galatasaray karşısında 4 ve 44. dakikalarda ağları havalandırdı.

Salah, iki golünün yanı sıra Galatasaray maçında Noah Saviolo'nun attığı golde de asisti yaptı.

TARİHE GEÇTİ

Salah, 2000/01'den bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk üç iç saha maçında da gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.

-Başakşehir (2 gol)

-Gençlerbirliği

-Galatasaray (2 gol)

İKİ FARKLI TAKIMLA GOL

Salah, 2026 yılı içinde 2 farklı formayla Galatasaray'a gol attı.

-19.09.2026 Trabzonspor

-18.03.2026 Liverpool