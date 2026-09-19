Galatasaray karşısında şov yaptı! Salah derbiye damga vurdu
Trabzonspor'un dünyaca ünlü ismi Muhammed Salah, Galatasaray karşısında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşmayı başardı.
Muhammet Çolak
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Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Trabzonspor'un yıldız ismi Muhammed Salah, Galatasaray ile oynanan dev maça damga vurdu.
2 GOL VE 1 ASİST
Mısırlı yıldız, Galatasaray karşısında 4 ve 44. dakikalarda ağları havalandırdı.
Salah, iki golünün yanı sıra Galatasaray maçında Noah Saviolo'nun attığı golde de asisti yaptı.
TARİHE GEÇTİ
Salah, 2000/01'den bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk üç iç saha maçında da gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.
-Başakşehir (2 gol)
-Gençlerbirliği
-Galatasaray (2 gol)
İKİ FARKLI TAKIMLA GOL
Salah, 2026 yılı içinde 2 farklı formayla Galatasaray'a gol attı.
-19.09.2026 Trabzonspor
-18.03.2026 Liverpool