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Galatasaray - Karagümrük - (CANLI )

Galatasaray - Karagümrük - (CANLI )

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

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Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Galatasaray 2-0 Karagümrük

12' Gol... Galatasaray 2-0 Fatih Karagümrük (Babel)

4' Gol... Galatasaray 1-0 Fatih Karagümrük (Gomis)

Galatasaray’ın stadında oynanan ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını beIN Sports canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Lukassen, Balkovec, Biglia, Toure, Bistrovic, Emre, Jimmy Durmaz, Pesic

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