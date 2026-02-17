Galatasaray - Juventus / Canlı anlatım

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Juventus'u konuk ediyor.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, 12 yıl sonra yeniden eleme aşamasında mücadele ederken güçlü rakibi Juventus'u konuk ediyor. Galatasaray-Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. Avrupa kupalarında deneyimli iki kulübün mücadelesi büyük ilgi görüyor.

Galatasaray 1 - 1 Juventus

16'GOL! Juventus, Koopmeiners'in golüyle 1-1 beraberliği yakaladı.

15'GOOOOOOLLLLL! Galatasaray, Gabriel Sara'nın golüyle 1-0 öne geçti.

6'Yunus ceza yayının gerisinden kaleyi düşündü. Yunus'un şutunda top yandan dışarı çıktı.

1'İlk düdük geldi ve zorlu mücadale başladı.

Galatasaray-Juventus ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen

Juventus: Di Gregorio, Bremer, Kelly, Cambiaso, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan, Thuram, McKennie