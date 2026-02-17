BIST 14.227
DOLAR 43,73
EURO 51,82
ALTIN 6.829,72
HABER /  SPOR

Galatasaray - Juventus / Canlı anlatım

Galatasaray - Juventus / Canlı anlatım

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Juventus'u konuk ediyor.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, 12 yıl sonra yeniden eleme aşamasında mücadele ederken güçlü rakibi Juventus'u konuk ediyor. Galatasaray-Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. Avrupa kupalarında deneyimli iki kulübün mücadelesi büyük ilgi görüyor.

Galatasaray 1 - 1 Juventus

16'GOL! Juventus, Koopmeiners'in golüyle 1-1 beraberliği yakaladı.

15'GOOOOOOLLLLL! Galatasaray, Gabriel Sara'nın golüyle 1-0 öne geçti.

6'Yunus ceza yayının gerisinden kaleyi düşündü. Yunus'un şutunda top yandan dışarı çıktı.

1'İlk düdük geldi ve zorlu mücadale başladı.

Galatasaray-Juventus ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen

Juventus: Di Gregorio, Bremer, Kelly, Cambiaso, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan, Thuram, McKennie

ÖNCEKİ HABERLER
2 işçi hayatını kaybetmişti: Zonguldak'taki maden ocağının sahibi tutuklandı
2 işçi hayatını kaybetmişti: Zonguldak'taki maden ocağının sahibi tutuklandı
Meteoroloji gün verdi: Sıcaklıklar 10 derece düşecek
Meteoroloji gün verdi: Sıcaklıklar 10 derece düşecek
Nepal, Everest'e tırmanış için 7 bin metre deneyimi şartı getiriyor
Nepal, Everest'e tırmanış için 7 bin metre deneyimi şartı getiriyor
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'dan İsrail'e mesajı verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'dan İsrail'e mesajı verdi!
Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten Savcıya ölüm tehdidinde karar!
Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten Savcıya ölüm tehdidinde karar!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Valiler Buluşması" programında konuştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Valiler Buluşması" programında konuştu
DHMİ çalışanlarından iş bırakma kararı
DHMİ çalışanlarından iş bırakma kararı
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin ikinci turu tamamlandı! Arakçi: Ana prensiplerde anlaştık
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin ikinci turu tamamlandı! Arakçi: Ana prensiplerde anlaştık
Kırgızistan Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanın görev süresi ve seçim tarihine ilişkin kararını açıkladı
Kırgızistan Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanın görev süresi ve seçim tarihine ilişkin kararını açıkladı
Isparta'da korkunç olay! Derede erkek cesedi bulundu
Isparta'da korkunç olay! Derede erkek cesedi bulundu
Süreç komisyonu yarın toplanıyor
Süreç komisyonu yarın toplanıyor