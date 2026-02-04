Galatasaray - İstanbulspor / Maçta goller peş peşe

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 3. hafta heyecanı, Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan mücadeleyle yaşanıyor. Grupta çıktığı 2 karşılaşmayı da kazanarak yoluna kayıpsız devam eden sarı-kırmızılı ekip, 1. Lig temsilcisi karşısında da hata yapmadan avantajını korumak istiyor. İstanbulspor ise zorlu deplasmanda sürprize imza atmak için sahaya çıkıyor.

Galatasaray 3 - 1 İstanbulspor

46'Galatasaraylı Ahmed Kutucu ve İstanbulspor'un kalecisi İsa Doğan çarpıştı! İsa Doğan bilinci açık şekilde hastaneye kaldırılırken, Ahmed Kutucu tedbir amaçlı oyundan çıktı.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.

38'Ceza sahasının sağında topla buluşan Kaan Ayhan dar açıdan kaleyi düşündü. Kaan'ın şutunda kaleci topu kornere gönderdi.

33'GOL! Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun golüyle yeniden farkı ikiye çıkardı. Ceza yayının gerisinde topu alan Ahmed, uzaktan kaleyü düşündü. Ahmed'in sert şutunda top ağlara gitti.

26'GOL! İstanbulspor, Mendy Mamadou'nun golüyle skoru 2-1 yaptı. Savunmanın hatasında topu alan Mamadou, ceza sahasına girip kaleci Günay'ı çalımlayarak önünü boşalttı. Mamadou'nun vuruşunda top boş ağlara gitti.

24'GOL! Galatasaray, Lucas Torreira'nın golüyle skoru 2-0 yaptı. Asprilla sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmadan seken top ceza yayındaki Torreira'nın önünde kaldı. Torreira'nın şutunda top ağlara gitti.

20'Ceza sahasının solunda topla buluşan Ahmed'in vuruşunda top kaleci İsa'da kaldı.

14'Sağ kanattan ceza sahasına giren Asprilla, kale önüne ortaladı. Kaleci topu yumruklarıyla kornere çeldi.

5'GOL! Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ahmed sol kanattan içeri çevirdi. Ceza sahasında Icardi'nin vuruşunda top ağlara gitti.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Galatasaray - İstanbulspor ilk 11'ler

Galatasaray: Günay, Kaan, Kazımcan, Eren, Lemina, Torreira, İlkay, Gökdeniz, Aspiralla, Ahmed, Icardi

İstanbulspor: İsa, Özcan, Demir, Duran, Emrecan, Turan, Ömer Faruk, İsa, Sambissa, Mendy, Ertuğrul

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.

Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak olan Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada ise Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor galibiyetiyle grupta 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

A Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan Galatasaray, organizasyonun dördüncü ve son hafta maçında Alanyaspor'a konuk olacak.