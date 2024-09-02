BIST 10.110
DOLAR 33,89
EURO 37,54
ALTIN 2.723,45
HABER /  SPOR

Galatasaray Ismael Jakobs'u açıkladı

Galatasaray Ismael Jakobs'u açıkladı

Galatasaray, Monaco'dan Ismael Jacobs'u 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer etti. Jacobs için 1 milyon Euro kiralama ücreti ödenecek, futbolcuya ise 2.1 milyon Euro garanti ücret verilecek; zorunlu satın alma bedeli ise 8 milyon Euro olarak belirlendi.

Abone ol

Galatasaray, Monaco'dan Ismael Jacobs'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Ismael Joshua Jakobs ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 Euro'dur." denildi.

İlgili Haberler
Victor Osimhen Galatasaray'da!
ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'den silah ambargosu! İsrail'den yanıt geldi
İngiltere'den silah ambargosu! İsrail'den yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'OVP' açıklaması! Tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'OVP' açıklaması! Tarih belli oldu
TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Şok! Erzurum Valisi hafız çıktı! Sözcü'nün olay manşeti!
Şok! Erzurum Valisi hafız çıktı! Sözcü'nün olay manşeti!
Silahıyla oynayan kişi kendini vurdu
Silahıyla oynayan kişi kendini vurdu
Trabzonspor Başkanı Doğan'dan Şenol Güneş ve Fatih Tekke açıklaması
Trabzonspor Başkanı Doğan'dan Şenol Güneş ve Fatih Tekke açıklaması
Usta sanatçı Kamuran Yarkın hayatını kaybetti
Usta sanatçı Kamuran Yarkın hayatını kaybetti
Victor Osimhen Galatasaray'da!
Victor Osimhen Galatasaray'da!
ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
Ece Üner'den İsmail Küçükkaya ile birlikte 'Halk Tv' paylaşımı
Ece Üner'den İsmail Küçükkaya ile birlikte 'Halk Tv' paylaşımı
THY'den, İzlanda'ya acil iniş yapılan New York uçuşuyla ilgili iddialara ilişkin açıklama
THY'den, İzlanda'ya acil iniş yapılan New York uçuşuyla ilgili iddialara ilişkin açıklama
Samsun'da yaşlı adam, karısını keserle öldürdü
Samsun'da yaşlı adam, karısını keserle öldürdü