Galatasaray Ismael Jakobs'u açıkladı

Galatasaray, Monaco'dan Ismael Jacobs'u 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer etti. Jacobs için 1 milyon Euro kiralama ücreti ödenecek, futbolcuya ise 2.1 milyon Euro garanti ücret verilecek; zorunlu satın alma bedeli ise 8 milyon Euro olarak belirlendi.Abone ol
Galatasaray, Monaco'dan Ismael Jacobs'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Ismael Joshua Jakobs ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 Euro'dur." denildi.