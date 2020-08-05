Galatasaray iki dünya yıldızından söz aldı! Bombalar peş peşe paylayacak
Yüksek maliyetleri nedeniyle Feghouli, Belhanda ve Falcao'yu elden çıkarmak isteyen Galatasaray, iki dünya yıldızından söz aldı. İşte transferin tüm detayları...
Siyah-beyazlılar, Gökhan Gönül'den boşalan sağ bek hattını doldurmak için ilk hedefini Fransız ekibi Lyon'un Brezilyalı oyuncusu Rafael olarak belirledi. Yönetim geçen sezon Beşiktaş'a transferi son anda gerçekleşmeyen 30 yaşındaki futbolcuyu bu kez bitirmekte kararlı.
Beşiktaş Yönetimiyle yaklaşık 7 aydır yeni kontrat için temasta bulunan Gökhan Gönül, istediğini alamadı. 35 yaşındaki sağ bek, bu süreçte kendisiyle yakından ilgilenen Fenerbahçe'ye olumlu yanıt verdi. Yıldız ismin 4 yıl sonra sarı-lacivertli formaya dönmesi an meselesi.
Açıklanan harcama limitiyle şok yaşayan Fenerbahçe'nin imdadına Lazio'nun teklifi yetişti. İtalyan kulübü, Vedat için 18 milyon Euro teklif etti. Sarı-lacivertliler rakamı artırmaya çalışıyor.
Galatasaray, yüksek maliyetleri nedeniyle Feghouli, Belhanda ve Falcao'yu elden çıkarmak istiyor. Bu yönde çalışmalarını sürdüren Şükrü Haneder, Belhanda'nın yerine Götze, Falcao'nun yerine de Mario Mandzukic'ten söz aldı.