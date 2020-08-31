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Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor'u mağlup etti

2020-21 sezonu hazırlıklarına devam eden Galatasaray, hazırlık maçları ile eksiklerini gidermeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor'u konuk etti. Galatasaray; Falcao ve Ömer Bayram'ın attığı goller ile sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, hazırlık maçlarına devam ediyor.

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2020-21 sezonu hazırlıklarına devam eden Aslan, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaştı.

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Fatih Terim'in öğrencileri yaptığı son hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etmişti. 

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Sarı-kırmızılı ekip, Ümraniyespor karşısında 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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