BIST 1.459
DOLAR 8,44
EURO 9,92
ALTIN 489,53
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Galatasaray Hatayspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray Hatayspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, Hatayspor'u ağırlıyor. Giresunspor'u deplasmanda mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başlayan Aslan 2'de 2 yapmanın peşinde. İlk hafta berabere kalan Hatayaspor ise evine ilk galibiyetini alarak dönmeyi amaçlıyor. Peki; Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Hatayspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda devam eden zemin yenileme çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21.45'te başlayacak müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalacak ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk hafta deplasmanda ligin yeni takımlarından Giresunspor'u 2-0 deviren Aslan, bu sezon ev sahibi olarak ilk Süper Lig müsabakasına çıkıyor. Hatay temsilcisi ise sezonun ilk maçında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.

Galatasaray - Hatayspor

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakem: Hüseyin Göçek
Saat: 21.45
Yayın: beIN Sports 1

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Riberio, Lobjanidze, Emre, Louis, Diouf

ÖNCEKİ HABERLER
Pentagon'dan Afganistan itirafı: Başarısız olduk
Pentagon'dan Afganistan itirafı: Başarısız olduk
Kocaeli'de polisin durdurduğu araçta 50 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli'de polisin durdurduğu araçta 50 kaçak göçmen yakalandı
Türkiye 23 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 23 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
İstanbul'da son üç günde 1251 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da son üç günde 1251 düzensiz göçmen yakalandı
AFP'nin Afgan çocuk askerleri övmesi büyük tepki çekti
AFP'nin Afgan çocuk askerleri övmesi büyük tepki çekti
İngiliz basının Türkiye iddiasına Bakan Akar'dan yanıt
İngiliz basının Türkiye iddiasına Bakan Akar'dan yanıt
Zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesi çalışmalarına başlandı
Zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesi çalışmalarına başlandı
ASELSAN polisi afetlerde ve acil durumlarda da kesintisiz konuşturacak
ASELSAN polisi afetlerde ve acil durumlarda da kesintisiz konuşturacak
Fenerbahçe'den Kayserispor'a transfer olan Thiam için hülle tartışması
Fenerbahçe'den Kayserispor'a transfer olan Thiam için hülle tartışması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten mülteci açıklaması: Yok hükmündedir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten mülteci açıklaması: Yok hükmündedir