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Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, Hatayspor'u ağırlıyor. Giresunspor'u deplasmanda mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başlayan Aslan 2'de 2 yapmanın peşinde. İlk hafta berabere kalan Hatayaspor ise evine ilk galibiyetini alarak dönmeyi amaçlıyor. Peki; Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Hatayspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda devam eden zemin yenileme çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21.45'te başlayacak müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalacak ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk hafta deplasmanda ligin yeni takımlarından Giresunspor'u 2-0 deviren Aslan, bu sezon ev sahibi olarak ilk Süper Lig müsabakasına çıkıyor. Hatay temsilcisi ise sezonun ilk maçında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.

Galatasaray - Hatayspor

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakem: Hüseyin Göçek
Saat: 21.45
Yayın: beIN Sports 1

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne

Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak, Onur, Kamil, Riberio, Boudjemaa, Kamara, Emre, Louis, Diouf

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