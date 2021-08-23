Galatasaray Hatayspor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, Hatayspor'u ağırlıyor. Giresunspor'u deplasmanda mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başlayan Aslan 2'de 2 yapmanın peşinde. İlk hafta berabere kalan Hatayaspor ise evine ilk galibiyetini alarak dönmeyi amaçlıyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Hatayspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda devam eden zemin yenileme çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21.45'te başlayan müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalıyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

İlk hafta deplasmanda ligin yeni takımlarından Giresunspor'u 2-0 deviren Aslan, bu sezon ev sahibi olarak ilk Süper Lig müsabakasına çıkıyor. Hatay temsilcisi ise sezonun ilk maçında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.

Galatasaray: 1 - 1 :Hatayspor

(İlk yarı sona erdi)

45'+2 Alexandru Cicaldau'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Christian Luyindama altıpas önünde iyi yükselerek kafa vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta çıkıyor.

45' Alexandru Cicaldau'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Sofiane Feghouli ön direkte kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor.

43' Emre Çolak'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Fatih Kuruçuk arka direkte kafa vuruşunu yapıyor ancak direk dibinde Fernando Muslera topu kontrol etmeyi başarıyor.

40' Patrick Van Aanholt'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Victor Nelsson arka direkte kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta çıkıyor.

30' GOOOLL!! Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin golüyle maçta eşitliği sağlıyor! Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu ceza alanı içine girdikten sonra pasını Alexandru Cicaldau'ya çıkarıyor. Alexandru Cicaldau'nun uygun durumda yaptığı vuruşta top yan kale direğinden geri dönüyor. Sofiane Feghouli,dönen topu iyi takip ederek düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturuyor.

18' Berkan Kutlu'nun kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta top üstten auta gidiyor.

13' Sacha Boey'in ceza yayının sağından yerden yaptığı plase vuruşta top kaleci Munir Mohamedi'de kalıyor.

10' Mbaye Diagne, Simon Falette'ye yaptığı pres sonrasında top Berkan Kutlu'ya geliyor. Berkan Kutlu topla birlikte ceza alanı içine giriyor. Berkan Kutlu rakibinden sıyrıldıktan sonra kale sahası içine pasını Mbaye Diagne'ye çıkarmak istiyor ancak Hatayspor savunması araya giriyor ve mutlak bir gol önleniyor.

3' GOOOLL!! Hatayspor, Saba Lobjanidze'nin golüyle maçta öne geçiyor! Sağ kanattan gelişen atakta Emre Çolak'ın pasıyla topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi yerden ceza alanı içine gönderiyor. Saba Lobjanidze altıpas önünde topu kontrol ettikten sonra dönerek vuruşunu yapıyor ve topu kaleci Fernando Muslera'nın sağından ağlarla buluşturuyor.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Riberio, Lobjanidze, Emre, Louis, Diouf