Galatasaray harekete geçti! Sol kanat oyuncusunu kadrosuna katacak...

HÜCUM HATTINA GÜÇ KATMASI BEKLENİYOR

25 yaşındaki kanat oyuncusunun, hızı ve bire birdeki etkinliğiyle Galatasaray'ın hücum planında önemli bir rol üstlenebileceği değerlendirilirken, görüşmelerin seyrine göre transferde kısa süre içinde yeni gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi. Noa Lang, bu sezon Napoli formasıyla 21 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti.