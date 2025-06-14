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Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için devrede

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Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için devrede

Galatasaray, Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter kulübüyle temas kurdu.

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için devrede - Resim: 1

Galatasaray, transfer dönemine hızlı başladı. Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı kırmızılıların gündeminde orta saha transferi var. 

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Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için devrede - Resim: 2

Gündeme gelen son isim ise A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu oldu.

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Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için devrede - Resim: 3

Milli futbolcu için ilk temas kurulurken, resmi bir teklifin yapılmadığı öğrenildi.

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Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için devrede - Resim: 4

Oyuncunun ve Inter kulübünün şartları öğrenilirken, ilerleyen günlerde temasların biraz daha yoğunlaşabileceği kaydedildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun da Galatasaray’da forma giymeye sıcak baktığı ve bir gün sarı kırmızılı formayı giymek istediğini yakın çevresine aktardığı öğrenildi.

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