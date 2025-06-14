Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için devrede
Galatasaray, Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter kulübüyle temas kurdu.
Galatasaray, transfer dönemine hızlı başladı. Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı kırmızılıların gündeminde orta saha transferi var.
Gündeme gelen son isim ise A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu oldu.
Milli futbolcu için ilk temas kurulurken, resmi bir teklifin yapılmadığı öğrenildi.
Oyuncunun ve Inter kulübünün şartları öğrenilirken, ilerleyen günlerde temasların biraz daha yoğunlaşabileceği kaydedildi.
Hakan Çalhanoğlu'nun da Galatasaray’da forma giymeye sıcak baktığı ve bir gün sarı kırmızılı formayı giymek istediğini yakın çevresine aktardığı öğrenildi.