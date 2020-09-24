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Galatasaray Hajduk Split UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig ve Avrupa'ya fırtına gibi başlayan Fatih Terim önderliğindeki Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz rakibini yenerek bir üst tura çıkmak istiyor. Peki, Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek ve karşılaşma D-Smart platformundaki Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

Bu organizasyondaki ilk maçında Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla eşleşen Aslan, 3-1'lik galibiyetle tur atlayan taraf oldu. Organizasyona Galatasaray gibi 2. eleme turundan dahil olan Hırvatistan temsilcisi ise bu turda Makedonya'nın Renova takımını 1-0'lık skorla saf dışı bıraktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç oynanacak ve bu mücadelede turu atlayacak takım UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Hollanda'nın Williem II takımıyla İskoçya temsilcisi Rangers arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

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