Galatasaray-Göztepe Süper Lig maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi şansı kalmayan sarı-kırmızılılar, ligin bir diğer sarı-kırmızılı ekibi karşısında galip gelerek ligi ilk 4 içerisinde bitirme yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Ligde bu sezon hayal kırıklığı yaşayan, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı kalmayan sarı-kırmızılılar, kalan 2 haftaki maçlarını kazanarak ligi 4. sırada bitirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY 0-0 GÖZTEPE (CANLI)

46'İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı.

Devre Arasıİlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.



45'Galatasaray kaleyi karşıdan gören noktadan serbest vuruş kazandı. Feghouli'nin vuruşunda top barajdan döndü.



45'Göztepe'de Atınç sarı kart gördü!



43'Okan Koçuk'un hatalı pasıyla topla buluşan Mossoro'nun ceza yayından yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı!



37'Berkan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Belhanda topu kafayla uzaklaştırdı.



35'Galatasaray'da Ryan Donk rakibine yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.



30'Galatasaray'da Marcao, sarı kart gördü!



22'Kaleci Beto'nun büyük hatasında Adem Büyük topu ağlara gönderdi! Fakat VAR incelemesinin ardından Adem Büyük'ün kaleci Beto'ya faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.



17'Galatasaray gole çok yaklaştı! Feghouli'nin pasıyla savunma arkasına sarkan ve ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.



12'Galatasaray'ın çıkarken kaybettirdiği topta Göztepe etkili geldi. Soner Aydoğdu'nun kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top direk dibinden dışarı çıktı!



6'Galatasaray maça daha baskılı başlayan taraf oldu.



4'Seri'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden topu Beto son anda kornere çeldi!



3'Sol kanattan kullanılan korner vuruşunda altı pasın üstünde iyi yükselen Belhanda'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



Maç Başladı1'Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı!

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle;

GALATASARAY: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, Belhanda, Emre, Feghouli, Adem

GÖZTEPE: Beto, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni

FEGHOULI VE DONK DÖNDÜ, EMİN BAYRAM YEDEK KULÜBESİNDE

Bu mücadele öncesi sakatlığını atlatan Donk ve cezasını tamamlayan Sofiane Feghouli, ilk 11'deki yerini alırken geçtiğimiz hafta Ankaragücü'ne karşı 11'de forma giyen Emin Bayram ve Taylan Antalyalı yedek kulübesinde yer alıyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21:00'da başlayacak ve Koray Gençerler düdük çalacak.