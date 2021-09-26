BIST 1.385
DOLAR 8,87
EURO 10,43
ALTIN 499,05
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi konuk ediyor. Son 4 haftasında tam 10 puan kaybeden Aslan, evinde kazanıp yeniden ayağa kalkmanın hesaplarını yapıyor. 2 maçtır kaybeden İzmir temsilcisi ise kötü gidişata son vermenin peşinde. Peki; Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi ağırlıyor. Türk Telekom Stadı'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde geride kalan 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Aslan, aldığı 8 puanla haftaya 11. sırada girdi. İzmir temsilcisi ise 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi gördü ve topladığı 5 puanla 7. hafta öncesinde 15. sırada yer buldu.

Galatasaray - Göztepe

Stat: Türk Telekom
Hakem: Ali Şansalan
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Assuncao, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil Dervişoğlu

Göztepe: İrfan, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan Emir, Nwobodo, Halil Akbunar, Soner, Lourency, Ndiaye, Jahovic

ÖNCEKİ HABERLER
Okullar ne zaman kapanacak 2021 ilk ara tatil ne zaman başlar?
Okullar ne zaman kapanacak 2021 ilk ara tatil ne zaman başlar?
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
İzmir'den acı haber! Bir doktor daha koronavirüse yenildi
İzmir'den acı haber! Bir doktor daha koronavirüse yenildi
Özgü Namal çocukları oğlu Nefes ve kızı Elem Su kaç yaşında?
Özgü Namal çocukları oğlu Nefes ve kızı Elem Su kaç yaşında?
AHBAP öğrenci bursu başvuru formu 2021 ne zaman yapılacak?
AHBAP öğrenci bursu başvuru formu 2021 ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Aşısızlara ayrı yer AVM'lere test zorunluğu geliyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Aşısızlara ayrı yer AVM'lere test zorunluğu geliyor
Almanya sandık başında! 16 yıllık Merkel dönemi resmen bitiyor
Almanya sandık başında! 16 yıllık Merkel dönemi resmen bitiyor
Prof. Dr. Aziz Sancar: Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir durum
Prof. Dr. Aziz Sancar: Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir durum
Türkiye'de de görüldü! DSÖ’den Mu varyantı ile ilgili sevindiren haber geldi
Türkiye'de de görüldü! DSÖ’den Mu varyantı ile ilgili sevindiren haber geldi