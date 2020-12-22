Galatasaray Göztepe maçı CANLI YAYIN

Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında olmayacağı maçta Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Aslan, Göztepe maçını kazanarak Karagümrük mağlubiyetini unutmak istiyor. Göztepe ise deplasmanda galibiyet peşinde. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda 19.00'da başlayan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Ligde 12. haftayı bay geçen İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken 3 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan bölümde 23 puan toplayan Galatasaray, 13 maç yapan takımlardan lider Alanyaspor'un 3 puan gerisinde, üçüncü Fenerbahçe'nin ise averajla önünde ikinci sırada yer alıyor.

İzmir'in sarı-kırmızılı takımı ise 13 mücadelede 4 galibiyet, 6 beraberlik alırken 3 kez de yenildi. Göztepe, elde ettiği 18 puanla haftaya 9. sırada girdi.

Galatasaray: 2 - 1 :Göztepe (İlk yarı oynanıyor)

14' GOOLL!! Göztepe, Soner Aydoğdu'nun attığı golle Galatasaray karşısında farkı 1'e indiren golü buluyor!

12' GOOLL!! Galatasaray, Arda Turan'ın attığı golle Göztepe karşısında skoru 2-0'a getiriyor!

9' Sağ taraftan Omar Elabdellaoui'nin ceza sahasına gönderdiği ortasında arka direkte Arda Turan topu kafa vuruşu ile penaltı noktasındaki Younes Belhanda'ya aktarıyor. Belhanda topu gelişine sol ayağıyla yarım vole vuruşu az farkla auta gidiyor.

4' GOOLL!! Galatasaray, Emre Kılınç'ın attığı golle Göztepe karşısında 1-0 öne geçiyor! Sofiane Feghouli'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği havadan ara pasında Mbaye Diagne bir anda kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Mbaye Diagne'nin altıpastan vuruşu Balazs Megyeri çelerken dönen topta Emre Kılınç gelişine yerden düzgün vuruşuyla topu ağlara gönderiyor.

3' Ön tarafta yapılan baskı sonucu Mbaye Diagne bir anda topu önünde buluyor. Mbaye Diagne'nin caze sahası yayından vuruşu Marko Mihojevic'e çarpıp kaleci Balazs Megyeri'de kalıyor.

2' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Younes Belhanda'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Mbaye Diagne ön direkte yaptığı kafa vuruşu üsten auta gidiyor.

Stat: Türk Telekom

Hakem: Mete Kalkavan

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Galatasaray: Okan Koçuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Ryan Donk, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Mbaye Diagne

Göztepe: Balazs Megyeri, Lamine Gassama, Atınç Nukan, Marko Mihojevic, Berkan Emir, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Obinna Nwobodo, Zlatko Tripic, Cherif Ndiaye