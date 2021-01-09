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Galatasaray-Gençlerbirliği Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında bugün sahasında Gençlerbirliği karşısında çıkış arıyor. Cezasını dolduran teknik direktör Fatih Terim, 4 maç aradan sonra kulübeden direktif veriyor. Son 3 haftada 7 puan toplayan Gençlerbirliği ise deplasmandan mutlu dönme niyetinde. Mücadelenin canlı skor takibi ve kritik anları İnternethaber'de...

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Türk Telekom Stadı'nda 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 19.00'da başladı. Maçı, hakem Halis Özkahya yönetiyor. Karşılaşma, BeIN SPORTS HD1'den ekranlara geliyor. 

Ligde geride kalan 17 haftanın 1'ini bay geçerek 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Son iki maçta ise 5 puan kaybetti. Galatasaray, topladığı 30 puanla bir maçı fazla Aytemiz Alanyaspor'un averajla gerisinde 5. sırada yer aldı.

GALATASARAY- GENÇLERBİRLİĞİ: 1-0 (CANLI SKOR)

10' Emre Akbaba'nın çıkardığı şutta kaleci Übeyd iyi yer tuttu.

28'inci saniye GOOOOL! Galatasaray skorda öne geçti. Diagne sol çaprazdan çok sert şut çıkardı. Uzak köşeye giden top fileleri sarstı.

İlk 11'ler:
GALATASARAY: Okan - Şener, Donk, Marcao, Emre Taşdemir - Taylan - Oğulcan, Emre Akbaba, Belhanda, Arda - Diagne

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd - Johansson, Arda, Toure, Polomat - Soner, Piris - Candeias, Murat, Ayite - Sefa

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