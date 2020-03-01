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Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Süper Lig'de 24. hafta maçında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup eden ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Aslan, Gençler'i de yenerek kayıp yaşamak istemiyor. Peki, Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek ve zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de yedi maçtır kazanan Galatasaray, aynı sezon içinde daha uzun bir galibiyet serisini en son yine Fatih Terim yönetiminde yakalamıştı (Kasım 2011-Ocak 2012 arasında dokuz maç). İki haftadır sahadan galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği, Nisan 2016'dan bu yana Süper Lig'de üç maçlık seri yakalayamıyor.

Galatasaray - Gençlerbirliği muhtemel 11'ler

Stat: Türk Telekom
Hakem: Arda Kardeşler
Saat: 19:00
Yayın: beIN SPORTS 1

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Flavio, Halil, Yasin, Fabricio, Candeias, Berat, Sessegnon, Sio

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