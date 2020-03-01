Galatasaray Gençlerbirliği maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 24. hafta maçında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup eden ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Aslan, Gençler'i de yenerek kayıp yaşamak istemiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor ve zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

Süper Lig'de yedi maçtır kazanan Galatasaray, aynı sezon içinde daha uzun bir galibiyet serisini en son yine Fatih Terim yönetiminde yakalamıştı (Kasım 2011-Ocak 2012 arasında dokuz maç). İki haftadır sahadan galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği, Nisan 2016'dan bu yana Süper Lig'de üç maçlık seri yakalayamıyor.

Galatasaray: 2 - 0 :Gençlerbirliği (İlk yarı oynanıyor)

33' GOOOLL!! Orta alandan atılan uzun topa hareketlenen Mariano Filho, ceza sahası içinde kısa pasını Radamel Falcao'ya gönderiyor. Radamel Falcao, bekletmeden penaltı noktasının önünden kaleye şutunu gönderiyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Galatasaray, Radamel Falcao'nun golüyle skoru 2-0'a taşıyor.

3' GOOOLL!! Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Ömer Bayram, ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topa arka direkte hareketlenen Ryan Donk, kafa vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Galatasaray, Ryan Donk'un golüyle skoru 1-0'a taşıyor.

Stat: Türk Telekom

Hakem: Arda Kardeşler

Saat: 19:00

Yayın: beIN SPORTS 1

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Flavio, Halil, Yasin, Fabricio, Candeias, Berat, Sessegnon, Sio