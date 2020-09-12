Galatasaray Gaziantep Süper Lig maçı (CANLI İZLE)

Galatasaray Süper Lig ilk hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile karşılaşacak. İki takımın sezondaki ilk müsabakası olacak Galatasaray Gaziantep maçının bütün detayları ve canlı skor takibi haberimizde...

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Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Galatasaray’da Muslera ve Emre Akbaba’nın sakatlıktan yeni çıkmış olmaları nedeniyle müsabakada süre almaları beklenmezken Etebo’nun durumu ise maç saatinde netleşecek.

GALATASARAY 0-0 GAZİANTEP

MAÇIN CANLI SKORU İLK DÜDÜKTEN SONRA BURADA OLACAK

İlk 11'ler

Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Ande, Maxim, Güray, Andre Sousa, Maxim, Güray, Andre, Kenan Özer

Galatasaray Gaziantep Süper Lig maçı 12 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 20:00’de oynanacak. Karşılaşma yayıncı kuruluş olan Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY’DA KİMLER GİTTİ, KİMLER TAKIMA KATILDI?

Ligde geçen sezonu 56 puanla 6. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılarda, transfer dönemi hareketli geçti. Galatasaray, 5 Ekim'e kadar sürecek yaz transfer döneminde şimdiye kadar kadrosuna 7 futbolcuyu katarken, 9 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılılar, Barcelona ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, geçen sezon Demir Grup Sivasspor formasını terleten Emre Kılınç, Çaykur Rizespor'da oynayan Oğulcan Çağlayan, Kasımpaşa'nın kalesini koruyan Fatih Öztürk, Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Norveçli Omar Elabdellaoui ile TFF 2. Lig'e yükselen Anagold 24 Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray son olarak İngiltere'nin Stoke City takımından Nijeryalı Oghenekaro Etebo'yu kiraladı.