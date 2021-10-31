Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
GALATASARAY, Süper Lig'in 11. hafta maçında Gaziantep FK'yi ağırlıyor. Aslan, derbi yenilgisinin ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada kazanarak yeniden moral bulmak istiyor. Gaziantep FK ise sürpriz peşinde. Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 11. hafta maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk ediyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 17 puan topladı. Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Gaziantep FK'nin ise 12 puanı bulunuyor.
Galatasaray - Gaziantep FK
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Barış, Kerem, Halil
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, Halil, Doğan, Djilobodji, Sagal, Maxim, Figuerido, Muhammet