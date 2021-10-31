BIST 1.522
DOLAR 9,59
EURO 11,11
ALTIN 550,02
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

GALATASARAY, Süper Lig'in 11. hafta maçında Gaziantep FK'yi ağırlıyor. Aslan, derbi yenilgisinin ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada kazanarak yeniden moral bulmak istiyor. Gaziantep FK ise sürpriz peşinde. Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Süper Lig'in 11. hafta maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk ediyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 17 puan topladı. Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Gaziantep FK'nin ise 12 puanı bulunuyor.

Galatasaray - Gaziantep FK

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Barış, Kerem, Halil

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, Halil, Doğan, Djilobodji, Sagal, Maxim, Figuerido, Muhammet

ÖNCEKİ HABERLER
Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın alıyor! Resmi açıklama geldi kaç para ödeyecek
Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın alıyor! Resmi açıklama geldi kaç para ödeyecek
Rusya’da Kovid-19 vakaları yükseliyor! Son 24 saatte 40 bini aştı
Rusya’da Kovid-19 vakaları yükseliyor! Son 24 saatte 40 bini aştı
Sanat dünyasının acı kaybı! Usta oyuncu Gönül Orbey hayatını kaybetti
Sanat dünyasının acı kaybı! Usta oyuncu Gönül Orbey hayatını kaybetti
10 Kasım resmi tatil mi 2021 10 Kasım ne zaman denk geliyor?
10 Kasım resmi tatil mi 2021 10 Kasım ne zaman denk geliyor?
Erdoğan ile Biden arasındaki kritik zirve 1 saat 10 dakika sürdü! F-16 sorusuna dikkat çeken cevap
Erdoğan ile Biden arasındaki kritik zirve 1 saat 10 dakika sürdü! F-16 sorusuna dikkat çeken cevap
Bekçi alımı 2021 ne zaman bekçilik başvuru ekranı açıldı mı?
Bekçi alımı 2021 ne zaman bekçilik başvuru ekranı açıldı mı?
1500 yıllık! Adıyaman'da kazılarda ortaya çıktı: Taşlarla çevrilmiş
1500 yıllık! Adıyaman'da kazılarda ortaya çıktı: Taşlarla çevrilmiş
Mersin'de genç kadın 'korkuyorum' deyip seslendi: Şu an hiç görmediği...
Mersin'de genç kadın 'korkuyorum' deyip seslendi: Şu an hiç görmediği...
Fenerbahçe'den Altay Bayındır, Valencia ve Gustavo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama
Fenerbahçe'den Altay Bayındır, Valencia ve Gustavo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama
Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç için dağıttığı lokumların parasını geri istedi
Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç için dağıttığı lokumların parasını geri istedi