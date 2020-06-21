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Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray, Süper Lig'in 28'inci haftasında evinde Gaziantep Futbol Kulübünü ağırlıyor. Geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında şok bir mağlubiyet alan ve birçok kayıp veren sarı kırmızılılarda mutlak parola galibiyet. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de...

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Koronavirüs sonrası verilen aranın ardından Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0 mağlup olan ve Muslera ile Andone'nin sakatlıklarıyla da önemli bir yara alan Galatasaray, 28. haftada Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek maçta Alper Ulusoy düdük çalacak.

Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 12 maçı kaybetmeyen Galatasaray (10G 2B), son yenilgisini Ağustos 2015'te Osmanlıspor karşısında aldı (1-2). Süper Lig'e bu sezon yükselen Gaziantep FK, lig tarihinde şampiyonluk yaşamış takımlara konuk olduğu üç maçı da kaybetti ve kalesinde toplam 12 gol gördü.

Galatasaray - Gaziantep FK

Stat: Türk Telekom
Hakem: Alper Ulusoy
Saat: 21.00
Yayın: beIN SPORTS 1

Galatasaray: Okan, Mariano, Lemina, Ahmet, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer, Feghouli, Falcao, Onyekuru

Gaziantep FK: Günay, Kana Biyik, Djilobodji, Toşça, Oğuz, Kenan, Diarra, Jeferrson, Güray, Mehmet Erdem, Kayode

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