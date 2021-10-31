Galatasaray Gaziantep FK maçı CANLI YAYIN
GALATASARAY, Süper Lig'in 11. hafta maçında Gaziantep FK'yi ağırlıyor. Aslan, derbi yenilgisinin ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada kazanarak yeniden moral bulmak istiyor. Gaziantep FK ise sürpriz peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 11. hafta maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk ediyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 19.00'da başlayan müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
Galatasaray: 1 - 0 :Gaziantep FK
(İkinci yarı oynanıyor)
45+3' GOOOLL!!! Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın golü ile maçta öne geçiyor! Barış Alper Yılmaz'ın pasında Doğan Erdoğan'dan seken topu önünde bulan Olimpiu Morutan ceza alanında sağ çaprazdan uzak köşeye ayak içiyle yaptığı etkili vuruşla meşin yuvarlağı Günay Güvenç'in sağından ağlarla buluşturmayı başarıyor.
45' Muhammet Demir'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Nouha Dicko'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Fernando Muslera topa hakim olmayı başarıyor.
42' DeAndre Yedlin'in pasıyla topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top kalenin yanından az farkla auta çıkıyor.
35' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Alexandru Cicaldau'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Ertuğrul Ersoy kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor. Pozisyonun devamında Patrick Van Aanholt'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Günay Güvenç topa hakim olmayı başarıyor.
21' Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Olimpiu Morutan'ın yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıkıyor.
12' Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.
11' Alexandru Cicaldau'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Günay Güvenç'te kalıyor.
8' Nouha Dicko'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıkıyor.
6' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Alexandru Cicaldau'nun ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda Günay Güvenç topa hakim olmayı başarıyor.
3' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Alexandru Maxim'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Papy Djilobodji'nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Barış Alper Yılmaz (Sofiane Feghouli), Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Caulker, Djilobodji, Tosça, Merkel, Doğan Erdoğan, Maxim, Dicko, Muhammet Demir
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 17 puan topladı. Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Gaziantep FK'nin ise 12 puanı bulunuyor.