Galatasaray Gaziantep FK maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Süper Lig'in 28'inci haftasında evinde Gaziantep Futbol Kulübünü ağırlıyor. Geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında şok bir mağlubiyet alan ve birçok kayıp veren sarı kırmızılılarda mutlak parola galibiyet. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Koronavirüs sonrası verilen aranın ardından Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0 mağlup olan ve Muslera ile Andone'nin sakatlıklarıyla da önemli bir yara alan Galatasaray, 28. haftada Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayan ve beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelen maçta Alper Ulusoy düdük çalıyor.

Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 12 maçı kaybetmeyen Galatasaray (10G 2B), son yenilgisini Ağustos 2015'te Osmanlıspor karşısında aldı (1-2). Süper Lig'e bu sezon yükselen Gaziantep FK, lig tarihinde şampiyonluk yaşamış takımlara konuk olduğu üç maçı da kaybetti ve kalesinde toplam 12 gol gördü.

Galatasaray: 2 - 1 :Gaziantep FK (İlk yarı oynanıyor)

40' GOOOLL!! Galatasaray, Younes Belhanda'nın golüyle maçta 2-1 öne geçiyor! Jean Michael Seri'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Younes Belhanda iki rakibini oyundan düşürdükten sonra sol ayağıyla yerden vuruşunu yaparak topu kaleci Günay Güvenç'in solundan filelerle buluşturuyor.

36' GOOOLL!! Galatasaray, Radamel Falcao'nun golüyle maçta eşitliği sağlıyor! Sofiane Feghouli'nin ara pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Radamel Falcao sağ ayağıyla yerden yaptığı düzgün vuruşla topu kaleci Günay Güvenç'in solundan ağlarla buluşturuyor.

17' GOOOLL!! Gaziantep FK, Papy Djilobodji'nin golüyle maçta öne geçiyor! Güray Vural'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Papy Djilobodji penaltı noktası üzerinde yaptığı kafa vuruşuyla topu kaleci Okan Koçuk'un sağından ağlarla buluşturuyor.

Stat: Türk Telekom

Hakem: Alper Ulusoy

Saat: 21.00

Yayın: beIN SPORTS 1

Galatasaray: Okan, Mariano, Ahmet, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Erdem, Kana Bıyık, Tosca, Djilobodji, Güray, Jefferson, Maxim, Kenan, Kayode