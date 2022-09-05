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Galatasaray Gaziantep (CANLI YAYIN)

Galatasaray Gaziantep (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 5.haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep'i konuk ediyor. Geride kalan haftalarda 7 puan toplarak 8. sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar taraftarlarının desteği ile üst sıralardan kopmak istemiyor. Bu sezon henüz mağlubiyet yüzü görmeyen rakip Gaziantep ise topladığı 10 puan ile 5. sırada yer alıyor ve zorlu deplasmanda kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Kritik maçın canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI CANLI ANLATIM

GALATASARAY 0-0 GAZİANTEP

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Galatasaray-Gaziantep FK muhtemel 11'ler:
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Oliviera, Torreira, Kerem, Yunus, Mertens, Gomis

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sagal, Markovic, Figueiredo

Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Gaziantep FK maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Seferovic kulübüye, Gomis 11'e
Galatasaray'da geride kalan haftalarda Haris Seferovic, beklentilerin çok altında kaldı. Yıldız oyuncu, henüz golle tanışamadı. Sarı-Kırmızılı ekibin, ligdeki 2 golünü ise Bafetimbi Gomis kaydetti. Bu paralelde bugün Gaziantep karşısında Okan Buruk, sürpriz bir tercih yapacak. Buruk'un, bir aksilik olmazsa 37 yaşındaki futbolcuyu ilk 11'de başlatması bekleniyor.

Sacha Boey formayı bırakmıyor
Yaz transfer döneminde Lyon'dan transfer edilen Leo Dubois, Antep mücadelesinde kadroda yer alacak. Fakat ilk 11'de ise sezon öncesinde gönderilmesi planlanan Sacha Boey olacak. Fransız futbolcunun, gösterdiği performansın ardından Kırmızı Siyahlılar karşısında da formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Tüm biletler satıldı
Galatasaray taraftarı, Gaziantep FK mücadelesinde her zaman olduğu gibi yine takımı yalnız bırakmayacak. Zorlu karşılaşma öncesinde tüm biletlerin satıldığı öğrenildi. 45 binden fazla Sarı Kırmızılı futbolseverin, Nef Stadyumu'na akın edeceği belirtildi.

Gaziantep FK ile 7. randevu
Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig’de 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Sarı-Kırmızılılar 4 galibiyet alırken, Kırmızı-Beyazlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Ligdeki müsabakalarda Galatasaray’ın 13 golüne, Gaziantep temsilcisi 8 golle karşılık verdi.

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