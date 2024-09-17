Galatasaray - Gaziantep / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, RAMS Park Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

Galatasaray 0 - 0 Gaziantep

1'Ceza sahasının sağında topla buluşan Barış Alper'in vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

1'İlk düdük geldi ve RAMS Park'ta maç başladı.

Galatasaray - Gaziantep ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Berkan, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Yunus, Batshuayi

Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre Taşdemir, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Mirza, Kodro

Ligde sarı-kırmızılılar, 4 galibiyetle aldığı 12 puanla averajla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle sonucunda 3 puanla 14. sırada yer alıyor.

Icardı ve Ziyech yok

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK karşısında forma giyemiyor.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, oynanacak maçta görev alamıyor.

Sallai, Osimhen ve Jakobs kadro dışı

Galatasaray'ın yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği maçta forma giyemiyor.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Gaziantep FK maçı sonrası sarı-kırmızılı takıma transfer olan Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği karşılaşmada görev alamıyor.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 14 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılılar, ligde Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a ise beşer gol attı.

Cihan Aydın düdük çalacak

Galatasaray - Gaziantep FK maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Oğuzhan Çakır yapacak.

İki takım yarın oynayacağı maçla 11. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 8, kırmızı-siyahlılar da 1 kez kazandı. 1 maç da berabere tamamlandı. Geçen sezon oynanan maçları Galatasaray 3-0 ve 2-1'lik skorlarla aldı

Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray oynadığı 4 maçını da kazandı. Aslan ligde sırasıyla Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor ile mücadele etti ve sahadan 3 puanla kazandı. Sarı-kırmızılılar ligde 14 gol kaydederken, kalesinde 3 gol yedi. Cimbom ayrıca ligin en golcü takımı konumunda da yer alıyor.

Galatasaray'da, Gaziantep FK müsabakası öncesinde Arjantinli golcü Mauro Icardi ile Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sakatlığından dolayı oynayamayacak. Erteleme tarihinden sonra transfer olan Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai de statü gereği olmayacak.