BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35
HABER /  SPOR

Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin VAR’ı Ömer Faruk Turtay oldu.

Abone ol

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe bugün saat 18.45’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Söz konusu derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. Turtay’a AVAR’da Anıl Usta ve Ali Şansalan eşlik edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun Yeşilkent Kavşağı açıldı! Bakan Uraloğlu: Toplam 645 milyon lira tasarruf sağlayacağız
Samsun Yeşilkent Kavşağı açıldı! Bakan Uraloğlu: Toplam 645 milyon lira tasarruf sağlayacağız
Ticaret Bakanlığı: 1,9 milyar TL değerinde uyuşturucu madde yakalandı
Ticaret Bakanlığı: 1,9 milyar TL değerinde uyuşturucu madde yakalandı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
Arkadaşına yardım etmek istedi bu hale geldi! "Ben yandım kimse yanmasın"
Arkadaşına yardım etmek istedi bu hale geldi! "Ben yandım kimse yanmasın"
Mersin'de kamyonette ele geçirildi! 500 kilogram bozuk et imha edildi
Mersin'de kamyonette ele geçirildi! 500 kilogram bozuk et imha edildi
İşletmelere sert uyarı! 5 ay içinde yapmayanların işyeri kapanabilir
İşletmelere sert uyarı! 5 ay içinde yapmayanların işyeri kapanabilir
Öğrencilerini evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen hakkında karar
Öğrencilerini evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen hakkında karar
Mauro Icardi, Hagi'nin rekorunu kırmaya hazırlanıyor
Mauro Icardi, Hagi'nin rekorunu kırmaya hazırlanıyor
ABD merkezli X sosyal medya platformu, İran bayrağını değiştirdi
ABD merkezli X sosyal medya platformu, İran bayrağını değiştirdi
KKTC'de asgari ücret net 52 bin 738 TL oldu
KKTC'de asgari ücret net 52 bin 738 TL oldu
Erdoğan imzaladı: Eksik olanın ruhsatı iptal edilecek!
Erdoğan imzaladı: Eksik olanın ruhsatı iptal edilecek!
Togg geçen yıl elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Togg geçen yıl elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi