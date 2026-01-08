BIST 12.077
Galatasaray–Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçın hakemi açıklandı.

Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçta düdük çalacak hakem açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

