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Galatasaray Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Sezona muhteşem bir başlangıç yapan Aslan, Kanarya'yı da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Sezonun ilk iki maçında 4 puan toplayan Fenerbahçe ise Galatasaray deplasmanında kazanma peşinde. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, dev derbide Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak zorlu mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlayacak.

Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçında Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Başakşehir'i de 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi elemesinde ise ikinci turda Azerbaycan'ın Neftçi ekibini 3-1, üçüncü turda da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i 2-0 yendi. Yaptığı 4 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe karşısından da 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Fenerbahçe ise ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerken; ikinci hafta maçında sahasında Hatayspor ile golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 4 puanla giriyor.

Galatasaray - Fenerbahçe

Stat: Türk Telekom
Hakem: Ali Palabıyık
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Galatasaray: Fatih, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Falcao

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Deniz, Sosa, Thiam, Valencia

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