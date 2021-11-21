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Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

GALATASARAY, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Fatih Terim yönetimindeki Aslan, derbide kazanıp moral depolamak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. 4 maçtır kazanamayan Vitor Pereira yönetimindeki Kanarya'da ise tek hedef 3 puan. Peki; Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek ve dev derbi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de geride kalan 12 müsabakada 6 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan Aslan, topladığı 21 puanla haftaya lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada girdi. Kanarya ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 20 puan elde etti ve 7. sırada yer buldu.

Galatasaray - Fenerbahçe

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Muhammed

Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Mesut, İrfan Can Kahveci, Berisha

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