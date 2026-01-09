BIST 12.201
Galatasaray-Fenerbahçe maçı için İstanbul'da metroya düzenleme

Metro İstanbul, yarın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe 2025 Türkiye Süper Kupa Finali nedeniyle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı’nın 15.00-00.00 saatleri arasında kapalı olacağını duyurdu.

Metro İstanbul, yarın oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı nedeniyle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın 15.00 ve 00.00 saatleri arasında kapalı olacağını duyurdu.

Metro İstanbul'un X (Twitter) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Ocak Cumartesi günü saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe 2025 Türkiye Süper Kupa Final maçı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereği, M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı 15.00-00.00 saatleri arasında kapalı olacaktır." denildi.

M9 Metro Hattı güzergahında Ataköy ve Ziya Gökalp istasyonları arasında İETT seferleri yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Galatasaray taraftarı için M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nın İkitelli Sanayi İstasyonu buluşma noktası olacaktır. Taraftarlar M3 Hattı'nın İkitelli Sanayi İstasyonu'nda yapılacak bilet kontrolünün ardından M9 İkitelli Sanayi İstasyonu'na aktarma yaparak ekspres seferler ile Olimpiyat Stadı'na ulaştırılacaktır. Fenerbahçe taraftarları için M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Ataköy ve Yenibosna istasyonları buluşma noktası olacaktır. Taraftarlar M9 Hattı'nın Ataköy ve Yenibosna istasyonlarında yapılacak bilet kontrolünün ardından ekspres seferler ile Olimpiyat Stadı'na ulaştırılacaktır."

Öte yandan İETT, bölgede hizmet veren 304 mevcut sefere ilave olarak 250 ek sefer planlaması yapıldığını, metrobüs hattında da 200 ek seferin hizmete sunulacağını bildirdi.

