Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

GALATASARAY, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Fatih Terim yönetimindeki Aslan, derbide kazanıp moral depolamak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. 4 maçtır kazanamayan Vitor Pereira yönetimindeki Kanarya'da ise tek hedef 3 puan. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 19.00'da başlayan müsabakayı Halil Umut Meler yönetiyor ve dev derbi beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Süper Lig'de geride kalan 12 müsabakada 6 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan Aslan, topladığı 21 puanla haftaya lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada girdi. Kanarya ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 20 puan elde etti ve 7. sırada yer buldu.

Galatasaray: 0 - 0 :Fenerbahçe

(İlk yarı oynanıyor)

4' Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Fernando Muslera topa hakim olmayı başarıyor.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Fenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Tisserand, Kim, Novak, Sosa, Zajc, Mert Hakan Yandaş, Mesut, İrfan Can Kahveci, Berisha