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Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Sezona muhteşem bir başlangıç yapan Aslan, Kanarya'yı da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Sezonun ilk iki maçında 4 puan toplayan Fenerbahçe ise Galatasaray deplasmanında kazanma peşinde. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, dev derbide Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayan zorlu mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

Galatasaray: 0 - 0 :Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Türk Telekom
Hakem: Ali Palabıyık
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Galatasaray: Fatih, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Falcao

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Deniz, Sosa, Thiam, Valencia

Galatasaray sezona fırtına gibi girdi

Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçında Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Başakşehir'i de 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi elemesinde ise ikinci turda Azerbaycan'ın Neftçi ekibini 3-1, üçüncü turda da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i 2-0 yendi. Yaptığı 4 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe karşısından da 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Fenerbahçe ise ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerken; ikinci hafta maçında sahasında Hatayspor ile golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 4 puanla giriyor.

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