Galatasaray-Fenerbahçe finaline saatler kala büyük sürpriz! Yıldız isim geri döndü: İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray ile Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya saatler kala Fenerbahçe cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Dev maçın muhtemel 11'leri de belli oldu.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Dev final öncesi iki takımda son hazırlıklarını yaparken karşılaşmanın başlamasına saatler kala Fenerbahçe cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Samsunspor'la Adana'da oynana TFF Süper Kupa yarı final maçında alt baldır sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Talisca, 2025 yılında top 10 ligde mücadele ederek en çok gol atan orta saha oyuncusu olmuştu. Derbide Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından biri olması beklenen sambacının sakatlık durumu merak konusuydu. Talisca, Galatasaray derbisi öncesi son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Bu gelişme sonrası Domenico Tedesco, Talisca'yı Galatasaray derbisinin kadrosuna dahil etmeye karar verdi. Tedesco, bu kararını Talisca'ya da bildirdi.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Uğurcan; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Barış, Yunus, Sane; Icardi

Fenerbahçe: Ederson; Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent; İsmail, Guendouzi; Kerem, Asensio, Musaba; Duran

İki takımın eksikleri

Galatasaray cephesinde Süper Kupa finali öncesi sakatlığı devam eden Wilfried Singo, bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Metehan Baltacı, Afrika Uluslar Kupası’nda ülkelerinin milli takımlarında yer alan Victor Osimhen ile Ismail Jakobs, karşılaşmada eksik isimler arasında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.

Dev mücadelenin saatinde değişiklik

Dev derbi öncesi gündem ise hava koşulları... TFF, İstanbul Valiliği’nin de uyarısı sonrası beklenen yağışlı ve fırtınalı hava nedeniyle maçın başlama saatini 20.30’dan 18.45’e çekti. Dev kapışma futbolcuların yanı sıra stadı dolduracak 70 bine yakın taraftar için de zorlu koşullar altında oynanacak.