Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig'in 6.haftasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Fatih Terimli Galatasaray taraftarı önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Sezona güçlü bir kadro ile iyi bir başlangıç yapan Ersun Yanal'lı Fenerbahçe ise deplasmanda galibiyet peşinde. Dev derbinin canlı anlatımı ve detayları internethaber.com farkıyla sizlerle

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ligde 10 puanla liderlik koltuğunu zorlayan sarı lacivertliler, deplasmanda galibiyet için forma giyecek. Fatih Terim'in öğrencileri ise, rakibine karşı kendi evinden 3 puanla ayrılmak istiyor. İşte dev derbinin canlı anlatımı ve diğer tüm detayları:

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM

GALATASARAY 0 - 0 FENERBAHÇE

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Galatasaray’ın 11’i

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Babel, Feghouli, Falcao

Fenerbahçe’nin 11’i

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat Muriqi

Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Fenerbahçe maç 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00‘de başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek ve karşılaşma beIN SPORTS 1’HD‘den canlı yayınlanacak.

Dev maçta düdük Cüneyt Çakır'da

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Koray Gençlerler oldu.

Cüneyt Çakır’ın derbi karnesi

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 25. derbisini yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tecrübeli hakem Cüneyt Çakır’ı görevlendirdi. Süper Lig’de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 24 derbide düdük çaldı.

Çakır, son olarak geçen sezonun 14. haftasında yapılan Beşiktaş-Galatasaray (1-0) derbisinde görev almıştı. İstanbul bölgesi hakemi Çakır, Galatasaray’ın 2018-2019 sezonunun 33. haftasında Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçta da MHK tarafından tercih edilmişti. UEFA’nın da gözde hakemlerinden olan Çakır, geçen sezon 25 maçla Süper Lig’de en fazla görev yapan hakem olmuştu.

11 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray 3 kez kazandı

Cüneyt Çakır, 12. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkacak. Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 11 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı futbolcular ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı. Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 12 kez kırmızı kartına başvururken, 65 kez de sarı kartını kullandı.

FIFA kokartlı hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan 6’şar futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Çakır ayrıca Galatasaray’a 37, Fenerbahçe’ye 28 sarı kart gösterdi. Cüneyt Çakır, iki takım arasında son olarak 2017-2018 sezonunun 9. haftasında oynanan maçta görev yapmıştı. Golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda kırmızı kart görmüştü.

Ersun Yanal, Fatih Terim'i 17 yıldır yenemiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fatih Terim yönetimindeki G.Saray'a karşı tek galibiyetini G.Birliği ile 24 Kasım 2002'de 1-0'lık sonuçla aldı. Daha sonra iki teknik adamın saha kenarında rakip olduğu 8 maçta Yanal, galibiyet yaşayamadı. Terim ve Yanal, kariyerlerinde sadece iki kez derbide karşılaştı. 11 Ağustos 2013'teki Süper Kupa finalini G.Saray uzatmalarda Drogba ile 1-0 kazandı. Geçen yıl Süper Lig'in ikinci yarısındaki mücadele 1-1 sona erdi.

Fatih Terim ve Ersun Yanal dev derbide 3. kez rakip

Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü Türk Telekom Stadı'na oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın teknik adamlarında da olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal bugüne kadar 11 kez birbirlerine rakip oldu. İki teknik direktör arasındaki rekabet 4 Eylül 1996 yılında oynanan Galatasaray (Fatih Terim) - Denizlispor (Ersun Yanal) müsabakası ile başladı. Bu karşılaşmayı Terim’in öğrencileri 2-0 kazandı.

12. randevu

Geride kalan 11 resmi müsabakada Fatih Terim’in Ersun Yanal’a karşı üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu karşılamalarda Terim’in öğrencileri 4 kez sahadan galip ayrılırken, Yanal’ın takımları ise 1 kez galibiyet sevinci yaşadı. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ersun Yanal, Terim'e karşı tek galibiyetini 24 Kasım 2002'de Gençlerbirliği'nin başında Galatasaray'ı yenerek almıştı.

3. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

İki teknik adam arasında bugüne kadar 2 Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynandı. Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşma ile iki teknik adam 3. kez dev derbide rakip olacak. Geride kalan derbilerde Terim’in Galatasaray’ı Yanal’ın Fenerbahçe’sini 1 kez mağlup etti. 1 maçta ise kazanan çıkmadı.

Galatasaray'da 14 futbolcunun ilk Fenerbahçe derbisi heyecanı

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacakken, sarı-kırmızılılarda birçok isim ilk defa Fenerbahçe'ye karşı sarı-kırmızılı forma ile mücadele edecek. Yaz transfer döneminde takıma katılan Radamel Falcao, Ryan Babel, Steven N'Zonzi, Florin Andone, Emre Mor, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Jimmy Durmaz ve geçtiğimiz sezon da takımda olan Luyindama ve Marcao, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak.2018-2019 sezonu devre arasında transfer edilen Luyindama ve Marcao, geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan derbi öncesinde kart cezaları olduğu için forma giyememişti.

Fatih Terim’in Fenerbahçe karnesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugüne kadar kariyerinde iki takımla Fenerbahçe'ye karşı rakip oldu. Terim, ilk olarak Ankaragücü'nü çalıştırırken, 31 Ekim 1987'de Süper Lig'de oynanan maçta sarı-lacivertliler ile karşılaştı. Başarılı teknik adam, Galatasaray ile ligde ilk kez ise 8 Eylül 1996'da Fener'e rakip oldu.

Fenerbahçe ile 34. maç

Fatih Terim, kariyerinde Ankaragücü ve Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 33 maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda Terim'in öğrencileri 10 kez sahadan galip ayrılırken, 10 kez de rakibine mağlup oldu. 13 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Terim, Ankaragücü'nü çalıştırırken, sarı-lacivertliler ile 4 kez karşılaştı ve 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 29 derbi mücadelesine çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu derbilerde 10 kez galip gelirken, 9 kez de mağlup oldu. 10 maç ise beraberlikle sona erdi.

Terim’in 60. derbisi

Galatasaray, Terim ile birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 59 maç oynadı. Deneyimli teknik adam, bu müsabakalarda 22 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 22 beraberlik aldı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde zorlanıyor

Sarı-kırmızılı takım, tarihi rekabet içinde olduğu Fenerbahçe’yi 5 yıldır yenememenin sıkıntısını yaşadı. Galatasaray, Süper Lig’de rakibini son kez 2014-2015 sezonunun ilk yarısında yenme başarısı gösterdi. 18 Ekim 2014’te Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, sonraki 9 karşılaşmada rakibine üstünlük kurmayı başaramadı. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 9 maçı 3 yenilgiyle tamamladı. Rakibiyle 6 kez berabere kalan Galatasaray, son 9 maçta Fenerbahçe derbilerinde 6 puan çıkarabildi. Sarı-kırmızılı ekibin son 9 Fenerbahçe derbisindeki kaybı 21 puan oldu.